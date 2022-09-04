"Україна хоче оснастити безпілотники аерозолями для біологічної зброї", – дезінформація від РФ

“У розпорядженні РФ є запит України до виробника “Байрактар".

Росія заявила, що Україна звернулася до виробника “Байрактар” про оснащення безпілотників системами розпилення аерозолів.

Про це таку дезінформацію окупантів повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“У розпорядженні РФ є запит України до виробника “Байрактар” про оснащення БПЛА системами розпилення аерозолів”, – заявив представник Збройних сил окупантів Ігор Кирилов.

Кирилов вважає, що “при дальності польоту до 300 км та спорядженні БПЛА біологічними рецептурами створюється загроза застосування біологічної зброї на території Росії”.

Нагадаємо, Росія розповсюджує дезінформацію, що у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї.

Віцеспікер російської Ради федерації Костятнитн Косачов заявив, що “Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на (тимчасово окупованих Росією) територіях”.