Зеленський про вибух на виставці боєприпасів у Чернігові: винні будуть покарані

"Я закликаю владу і правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторилося".

Правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати обставини вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові, внаслідок якого постраждало 5 людей, з них четверо – діти.

Про це заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

“Чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід”, – сказав президент.

Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть, наголосив він.

“І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося”, – підкресив Зеленський.

Нагадаємо, вибух пролунав на виставці боєприпасів, що проходила біля художнього музею в історичній частині Чернігова.

Причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював. ДБР встановило, що на акції у центрі міста представники організаторів, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів, привели гранатомет у бойовий стан.

Пресслужба Чернігівської міської ради повідомила, що місцева влада дозволу на проведення виставки боєприпасів не давала.