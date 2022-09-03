​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
​Шість місяців
​Шість місяців
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про вибух на виставці боєприпасів у Чернігові: винні будуть покарані

"Я закликаю владу і правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторилося".

Зеленський про вибух на виставці боєприпасів у Чернігові: винні будуть покарані
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати обставини вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові, внаслідок якого постраждало 5 людей, з них четверо – діти.

Про це заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

“Чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід”, – сказав президент. 

Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть, наголосив він.

“І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося”, – підкресив Зеленський.

Нагадаємо, вибух пролунав на виставці боєприпасів, що проходила біля художнього музею в історичній частині Чернігова. 

Причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював. ДБР встановило, що на акції у центрі міста представники організаторів, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів, привели гранатомет у бойовий стан.

Пресслужба Чернігівської міської ради повідомила, що місцева влада дозволу на проведення виставки боєприпасів не давала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також