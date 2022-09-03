У Чернігові на виставці боєприпасів вибух травмував двох дітей

У Чернігові на виставці боєприпасів на Валу пролунав вибух, у результаті якого травмовано двох дітей.
Про це повідомляє Суспільне.
"У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня близько 13:30 пролунав вибух. Наразі відомо про двох травмованих дітей", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.
За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.
На місці працюють швидка та рятувальники.
Нагадаємо, за шість місяців збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей.