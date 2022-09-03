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У Чернігові на виставці боєприпасів вибух травмував двох дітей

Причиною травмувань називають ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

У Чернігові на виставці боєприпасів вибух травмував двох дітей
Фото: Суспільне Чернігів

У Чернігові на виставці боєприпасів на Валу пролунав вибух, у результаті якого травмовано двох дітей.

Про це повідомляє Суспільне.

"У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня близько 13:30 пролунав вибух. Наразі відомо про двох травмованих дітей", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

Фото: Суспільне Чернігів

Фото: Суспільне Чернігів

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

На місці працюють швидка та рятувальники.

Нагадаємо, за шість місяців збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей.

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