ЗСУ знищили ворожий вертоліт у Донецькій області

Повітряні сили 3 вересня збили в Донецькій області гелікоптер російських окупантів.

Збиття відбулося близько 10:30. Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що зенітні ракетні підрозділи знищили черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост".

Росія виробляє модифікацію "Форпостів", які здатні завдавати ударів.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 350 окупантів і ворожий літак. Загальні втрати ворога наближаються до 50 000.