ЗСУ знищили ворожий вертоліт у Донецькій області

Повітряні сили 3 вересня збили в Донецькій області гелікоптер російських окупантів.
Збиття відбулося близько 10:30. Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.
У повідомленні зазначено, що зенітні ракетні підрозділи знищили черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост".
Росія виробляє модифікацію "Форпостів", які здатні завдавати ударів.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 350 окупантів і ворожий літак. Загальні втрати ворога наближаються до 50 000.