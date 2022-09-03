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ЗСУ знищили ворожий вертоліт у Донецькій області

Також сили оборони збили БпЛА. 

ЗСУ знищили ворожий вертоліт у Донецькій області
Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряні сили 3 вересня збили в Донецькій області гелікоптер російських окупантів.

Збиття відбулося близько 10:30. Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначено, що зенітні ракетні підрозділи знищили черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост".

Росія виробляє модифікацію "Форпостів", які здатні завдавати ударів. 

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 350 окупантів і ворожий літак. Загальні втрати ворога наближаються до 50 000. 

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