Гроссі підтвердив, що фізична цілісність ЗАЕС порушувалась кілька разів

Пошкодження на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Гендиректор МАГАТЕ, який очолив місію агентства на Запорізьку атомну електростанцію Рафаель Гроссі підтвердив, що фізична цілісність АЕС порушувалась кілька разів. Про це він заявив на брифінгу, пише НВ.

Доповідь з висновками стосовно перевірки станції буде готова на початку наступного тижня. Рада безпеки ООН почує звіт про результати візиту 6 вересня.

На ЗАЕС зараз перебувають шість інспекторів МАГАТЕ (з 14, які приїхали). Потім їхня кількість скоротиться до двох – така кількість інспекторів перебуватиме на станції постійно.

"Вони продовжать роботу, яку ми розпочали учора (1 вересня – ред.). І після того ми вирішили організувати постійну присутність. Двоє наших експертів продовжуватимуть роботу", – заявив він.

Гроссі також висловив занепокоєння через те, що бойові дії в районі станції посилюються.

Нагадаємо, Україна протягом тривалого часу закликала направити місію МАГАТЕ до захопленої з початку березня росіянами найбільшої станції АЕС. Ворог стріляв по ній та довкола неї з різноманітного озброєння, навіть із танків. Крім того, окупанти розмістили важке озброєння просто на АЕС.

Росія казала, що не проти пропустити інспекторів на захоплену нею станцію, але спочатку вимагала, аби інспектори не їхали через Київ. У серпні російські обстріли призвели до відключення АЕС від електромережі, після чого місія рушила до станції й зробила це проїздом через Київ.

31 серпня місія МАГАТЕ після візиту до столиці України вирушила до ЗАЕС. Росіяни обстрілювали погоджений маршрут місії із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара і прибула туди 1 вересня. Гроссі пробув на станції кілька годин.