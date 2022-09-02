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На Житомирщині на міні підірвались працівники лісництва

Війна забрала життя ще одного єгеря.

На Житомирщині на міні підірвались працівники лісництва
Фото: Нацполіція Житомирщини

В Народицькому спецлісгоспі на Житомирщині автомобіль лісової охорони підприємства підірвався на міні. 

Про це повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

В результаті вибуху мера єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу. 

У загиблого єгеря залишилося троє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, 14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.

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