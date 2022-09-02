Напад РФ на Україну – це напад на цивілізований світ, відсидітися на вдасться, – в МЗС відреагували на заяву Сійярто

“Імена тих, хто був на стороні зла, будуть вписані в підручники”.

У відповідь на заяви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Міністерстві закордонних справ України заявили, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність, а вторгнення РФ – напад на весь демократичний світ.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

Він навів нові висловлювання Сійярто, які цитують ЗМІ, де міністр каже, що війна в Україні “призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу”.

“Ми маємо сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності”, – сказав Сійярто.

Ніколенко наголосив, що ніхто не має забувати, що “українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіть війни”. Він також нагадав, що російська агресія гібридна, а шантажувати європейців постачанням енергоресурсів та високими цінами Москва почала ще в листопаді 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення в Україну.

“Немає „це не наша війна“. Немає „їхньої війни“. Напад Росії на Україну – це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє. Марно сподіватися, що вдасться відсидітися; вдати вигляд, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і через те, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт”, – заявив Ніколенко.

Він подякував європейським партнерам та наголосив, що “імена тих, хто був на стороні зла, будуть вписані в підручники”.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй нещодавній промові висловився проти змішування європейських і неєвропейських рас, чим спричинив обурення опозиційних партій і низки європейських політиків.