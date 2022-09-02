Трьом правоохоронцям з Донеччини повідомили про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс генпрокурора

Київська міська прокуратура трьом правоохоронцям з м. Маріуполь Донецької області повідомила про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, не виконали наказ ГУ Нацполіції в Донецькій області та не прибули до безпосереднього місця дислокації Маріупольського РУП ГУ Нацполіції в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Після тимчасової окупації регіону РФ вони добровільно погодились обійняти посади правоохоронців у незаконно створеному на тимчасово окупованій території України правоохоронному органі - так званому "Приморском РО Мариупольського ГУ МВД ДНР".

Зазначається, що підозрювані присягнули на вірність незаконній окупаційній владі та виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронним органом.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру дев'ятьом ексвійськовим, які залишилися в Криму та перейшли на бік ворога. Усі вони підозрюються у дезертирстві та державній зраді.