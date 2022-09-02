Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк

Ворог зазнає суттєвих втрат: з категорій десятків вони перейшли в сотні.

Станом на ранок ситуація на південному напрямку продовжувала бути складною, але контрольованою. Ворог здійснив неуспішну спробу просунутися в напрямку Потьомкіного на Херсонському напрямку. Успіхи ЗСУ досить переконливі, скоро буде більше позитивних новин.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Миколаївську область ворог намагається атакувати авіацією і ракетами. По області вночі завдали ударів, без жертв.

Гуменюк додала, що Росія використовує боєприпаси, які були відкладені на зовсім чорний день – ракети все частіше детонують ще в повітрі.

Стосовно Херсонської області Гуменюк закликала зберігати тишу.

"Ми продовжуємо позиційні бої, продовжуємо нищити ворога в сенсі логістики, його здатності та потужностей, летять у повітря склади з боєприпасами, взриваються понтонні переправи. Це означає, що логістика підірвана настільки, що підтягувати резерви вони не можуть", – заявила вона.

Гуменюк додала, що ще залишаються деякі транспортні шляхи, які росіяни могли б гіпотетично використати, але і вони під вогневим контролем сил оборони. Ворог зазнає суттєвих втрат: з категорій десятків вони перейшли в сотні. Зокрема, минулої доби знищили на півдні понад 100 окупантів, від 30 до 50 одиниць техніки також палають – це артилерія, РСЗВ, ППО.

Стосовно руху російської техніки Кримом Гуменюк зазначила, що це саме ті намагання ворога перекинути сили логістичними шляхами, які також під нашим вогневим контролем.

Нагадаємо, у Криму на трасі "Таврида" зафіксували велику кількість російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту в бік материкової України. Ешелон з важкою технікою окупанти відправили до Криму і минулого тижня. Тоді місцеві жителі повідомляли про танки і БМП.

ЗСУ тримають під вогневим контролем мости, якими окупанти перекидали техніку і особовий склад до Херсонської області.