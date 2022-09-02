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ЄС розширив список персональних санкцій проти росіян, – Єрмак

Наразі до санкційного списку входять близько 100 організацій і більше тисячі осіб.

ЄС розширив список персональних санкцій проти росіян, – Єрмак
Фото: ОПУ

Список персональних санкцій проти громадян РФ поповнився новими прізвищами.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Туди увійшли депутати Держдуми РФ Алла Полякова та Антон Ткачов, а також член Радфеду Валерій Пономарьов. Документ опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу", – йдеться у повідомленні.

Єрмак нагадав, що до санкційного списку входять близько 100 організацій і більше тисячі осіб –політики, представники ЗМІ та керівники великих компаній.

За його словами, персональні санкції передбачають і заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Нагадаємо, в Україні створили робочу групу, яка буде координувати санкції проти Росії. До її складу увійшли представники провідних міністерств і відомств, головою призначили першого віцепрем’єр-міністра Юлію Свириденко.

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