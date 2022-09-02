ЄС розширив список персональних санкцій проти росіян, – Єрмак

Наразі до санкційного списку входять близько 100 організацій і більше тисячі осіб.

Список персональних санкцій проти громадян РФ поповнився новими прізвищами.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Туди увійшли депутати Держдуми РФ Алла Полякова та Антон Ткачов, а також член Радфеду Валерій Пономарьов. Документ опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу", – йдеться у повідомленні.

Єрмак нагадав, що до санкційного списку входять близько 100 організацій і більше тисячі осіб –політики, представники ЗМІ та керівники великих компаній.

За його словами, персональні санкції передбачають і заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Нагадаємо, в Україні створили робочу групу, яка буде координувати санкції проти Росії. До її складу увійшли представники провідних міністерств і відомств, головою призначили першого віцепрем’єр-міністра Юлію Свириденко.