ЄС розширив список персональних санкцій проти росіян, – Єрмак

Список персональних санкцій проти громадян РФ поповнився новими прізвищами.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Туди увійшли депутати Держдуми РФ Алла Полякова та Антон Ткачов, а також член Радфеду Валерій Пономарьов. Документ опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу", – йдеться у повідомленні.
Єрмак нагадав, що до санкційного списку входять близько 100 організацій і більше тисячі осіб –політики, представники ЗМІ та керівники великих компаній.
За його словами, персональні санкції передбачають і заборону на в'їзд до Євросоюзу.
Нагадаємо, в Україні створили робочу групу, яка буде координувати санкції проти Росії. До її складу увійшли представники провідних міністерств і відомств, головою призначили першого віцепрем’єр-міністра Юлію Свириденко.