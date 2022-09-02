​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ГоловнаСвіт

В Аргентині чоловік направив пістолет на віцепрезидентку під час її виходу до мітингарів

Інцидент відбувся на тлі звинувачень політикині в корупції. 

В Аргентині чоловік направив пістолет на віцепрезидентку під час її виходу до мітингарів

В столиці Аргентини Буенос-Айресі чоловік направив у обличчя віцепрезидентки, експрезидентки Крістіни Фернандес де Кіршнер пістолет. Він тримав зброю в кількох сантиметрах від обличчя політикині, пише The Guardian.

Погроза зброєю відбулася тоді, коли де Кіршнер вітала своїх прихильників біля будинку. Вони прийшли підтримати її на тлі звинувачень у корупції, висунутих в суді. 

За даними місцевих медіа, за фактом погрози затримали 35-річного громадянина Бразилії. Інцидент було зафільмовано відеокамерами, які знімали мітинг на підтримку Кіршнер. На кадрах видно, як чоловік проштовхується крізь натовп прихильників, націлює пістолет на обличчя, і, схоже, намагається вистрілити, однак у нього не виходить. Деякі повідомлення свідчать, що спроби пострілу не було – лише прицілювання. 

"Людина, яку опізнали, у якої був пістолет, був затриманий співробітниками служби безпеки. Вони відвели її в бік, знайшли зброю, і вона має бути проаналізована", – заявив міністр безпеки Анібал Фернандес. 

Голова МЗС назвав інцидент замахом на вбивство. 

Повідомлення про погрозу віцепремʼєрці Аргентини викликало реакції в лідерів сусідніх країн. Президент Куби Діас-Канель Бермудес назвав подію замахом на убивство і сказав, що його країна вражена. Експосол Болівії в ООН написав, що ненависть не переможе. Очільник Робітничної партії Бразилії Глейсі Хоффман заявила, що напад став наслідком політичного насильства та розпалювання ненависті. 

Цьогоріч в Аргентині значно зріс рівень вербального насильства, в основному через звинувачення де Кіршнер у корупції. Деякі екстремістські політики закликали повернути смертну кару.

Фернандес де Кіршнер обвинувачується в тому, що надала перевагу будівельній компанії свого близького союзника під час укладання будівельних контрактів за часів її президентства в 2007-2015 роках. Їй загрожує 12 років позбавлення волі. Сама віцепремʼєрка називає звинувачення політично мотивованими. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також