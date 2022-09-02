В Аргентині чоловік направив пістолет на віцепрезидентку під час її виходу до мітингарів

В столиці Аргентини Буенос-Айресі чоловік направив у обличчя віцепрезидентки, експрезидентки Крістіни Фернандес де Кіршнер пістолет. Він тримав зброю в кількох сантиметрах від обличчя політикині, пише The Guardian.

Погроза зброєю відбулася тоді, коли де Кіршнер вітала своїх прихильників біля будинку. Вони прийшли підтримати її на тлі звинувачень у корупції, висунутих в суді.

За даними місцевих медіа, за фактом погрози затримали 35-річного громадянина Бразилії. Інцидент було зафільмовано відеокамерами, які знімали мітинг на підтримку Кіршнер. На кадрах видно, як чоловік проштовхується крізь натовп прихильників, націлює пістолет на обличчя, і, схоже, намагається вистрілити, однак у нього не виходить. Деякі повідомлення свідчать, що спроби пострілу не було – лише прицілювання.

"Людина, яку опізнали, у якої був пістолет, був затриманий співробітниками служби безпеки. Вони відвели її в бік, знайшли зброю, і вона має бути проаналізована", – заявив міністр безпеки Анібал Фернандес.

Голова МЗС назвав інцидент замахом на вбивство.

Atención América Latina, atención mundo: esta noche le gatillaron a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la nación, actual vice y principal figura de la política en la República Argentina. El tiro no salió. Fue un intento de magnicidio. Estas son las imágenes. pic.twitter.com/cbSIkE5RZU — Juan Manuel Karg (@jmkarg) September 2, 2022

Повідомлення про погрозу віцепремʼєрці Аргентини викликало реакції в лідерів сусідніх країн. Президент Куби Діас-Канель Бермудес назвав подію замахом на убивство і сказав, що його країна вражена. Експосол Болівії в ООН написав, що ненависть не переможе. Очільник Робітничної партії Бразилії Глейсі Хоффман заявила, що напад став наслідком політичного насильства та розпалювання ненависті.

Цьогоріч в Аргентині значно зріс рівень вербального насильства, в основному через звинувачення де Кіршнер у корупції. Деякі екстремістські політики закликали повернути смертну кару.

Фернандес де Кіршнер обвинувачується в тому, що надала перевагу будівельній компанії свого близького союзника під час укладання будівельних контрактів за часів її президентства в 2007-2015 роках. Їй загрожує 12 років позбавлення волі. Сама віцепремʼєрка називає звинувачення політично мотивованими.