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Фінляндія передасть Україні чергову партію військової допомоги

Подробиці не повідомляються з питань безпеки.

Фінляндія передасть Україні чергову партію військової допомоги
Фото: Aliexpress.com

Україна отримає чергову партію військової допомоги - цього разу від Фінляндії.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на Reuters.

“Українська оборонна боротьба триває, потреба в допомозі залишається високою”, - наголосив міністр оборони Фінляндії.

Вартість цієї партії військової допомоги становитиме 8,3 млн євро.

Зазначається, що це буде восьма партія оборонної допомоги, яку Фінляндія надасть Україні від 24 лютого, її загальна вартість становить 92,3 млн євро.

Нагадаємо, США уклали контракт на 182 млн доларів, згідно з яким ЗСУ мають отримати дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Передача зброї має статись у 2024 році.

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