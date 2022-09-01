Китай та Індія беруть участь у військових навчаннях під керівництвом Росії

У цих навчаннях також беруть участь Білорусь, Монголія, Таджикистан і інші країни.

Військовослужбовці Китаю та Індії беруть участь у масштабних спільних навчаннях "Схід-2022" під керівництвом Росії, повідомляє CNN.

Китай, до прикладу, відправив на ці навчання понад 2000 своїх військовослужбовців, а також більш ніж 300 одиниць транспорту різного типу, 21 вертоліт і гелікоптер, а також три кораблі.

"Відповідно до річного плану співпраці між китайськими та російськими військовими та консенсусу, який досягнули дві сторони, НВАК (Народно-визвольна армія Китаю) нещодавно направила війська до Росії для участі в навчаннях "Схід-2022", - підтвердив інформацію речник китайського міністерства національної оборони.

За його словами, участь у навчаннях спрямована на "поглиблення практичної та дружньої співпраці з іншими військовими, які беруть участь у заході".

При цьому раніше в Китаї заявляли, що навчання не пов'язані з існуючою міжнародною та регіональною ситуацією.

У цих навчаннях також беруть участь Білорусь, Монголія, Таджикистан і інші країни.

Нагадаємо, "Схід-2022" триватиме з 30 серпня по 5 вересня під керуванням генерала Валерія Герасимова. Маневри відбуватимуться на 13 полігонах, включно з Курильськими островами.

Тим часом США і Південна Корея провели наймасштабніші за роки спільні військові навчання. Вони тривали до 1 вересня.