У Пакистані після повеней поширюються випадки діареї та малярії з ризиком холери

Люди, які постраждали від повені, переїжджають на височини в районі Сехван, провінція Сінд

Представники сфери охорони здоров'я попередили про масштабні спалахи захворювань у Пакистані після того, як смертельні повені призвели до переміщення мільйонів людей.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється про зростання випадків діареї та малярії, оскільки після багатьох місяців проливних дощів люди залишилися без доступу до чистої води.

У британській благодійнцій організації “WaterAid Pakistan” повідомили, що у провінції Сінд, яка найбільше постраждала від дощів, існує серйозний ризик дизентерії. Її директор Аріф Джаббар Хан заявив, що сім’ї зараз живуть на берегах розлитих каналів і річок у хатинах із бамбука та пластику. Вони навіть п’ють паводкову воду, оскільки іншого виходу немає. А це є безпосереднім рецептом для масштабних спалахів хвороби.

“Влада стурбована, що поширення захворювань, які після повеней передаються через воду і забрали життя майже 1200 людей, ще більше навантажить медичні заклади. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка виділила 10 мільйонів доларів США на екстрену допомогу, пошкоджено понад 880 клінік”, – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив у середу, що агентство класифікувало повені як найвищий рівень надзвичайної ситуації. За його словами, доступ до медичних послуг, а також моніторинг і контроль захворювань зараз є “ключовим пріоритетом”.

Нагадаємо, унаслідок повеней у Пакистані постраждало щонайменше 33 мільйони людей, а це майже 15% населення країни. Дощі забруднили джерела води та залишили вбиральні непридатними для використання.

Понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських культур було знищено, зруйновано 3451 кілометр доріг і розмито 149 мостів.