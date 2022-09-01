Трасс обіцяє, що на посаді прем’єра Великобританії перший дзвінок зробить Зеленському

Якщо очільницю МЗС Великобританії Ліз Трасс призначать прем’єр-міністром країни, її перший телефонний дзвінок буде Президенту України Володимиру Зеленському.
Про це Трасс заявила під час дебатів у межах виборів лідера Консервативної партії, пише Укрінформ.
На запитання ведучого, чи правда, що вона зробить перший закордонний дзвінок Зеленському, “а не, скажімо, традиційно” президенту США Байдену, глава МЗС відповіла: “Так”.
Візит до Києва Трасс ще не готова обговорювати: “завжди небезпечно передбачати події наперед”.
“Президент Зеленський – це джерело натхнення. І я хочу показати українцям, що вони й далі матимуть цілковиту підтримку Сполученого Королівства. Знаю, як це важливо для Президента Зеленського і як це важливо для українського уряду. Саме тому я прагнутиму зробити це якомога швидше”, – додала Трасс.
На запитання, чи не занадто багато уваги вона приділяє Україні, Трасс зазначила, що це її відповідальність як міністра закордонних справ, і її “робота полягає в тому, щоб зосереджуватися на ключових питаннях зовнішньої політики”.
У ході дебатів вона високо оцінила діяльність прем’єр-міністра Бориса Джонсона, який домігся Brexit, забезпечив країну Covid-вакцинами, а також виступив проти президента РФ Володимира Путіна й підтримав українців. “Наскільки мені відомо, немає інших світових лідерів, на честь яких називали б вулиці в Києві”, – додала Трасс.
Глава МЗС наголосила, що Україна потребує більше важкого озброєння, аби мати можливість ефективно боротися з російськими агресорами. За її словами, на нинішній посаді вона доклала всіх зусиль, працюючи з міністром оборони Беном Воллесом, аби переконатися, що Україна отримала цю допомогу, а також спонукати союзників надавати необхідну підтримку.
Також Трасс висловила впевненість, що необхідно запровадити більше санкцій проти Росії, “аби заблокувати джерела доходів путіна, які він використовує для війни в Україні”.
Якщо Путіна не зупинити, він не обмежиться Україною й піде на Східну Європу та загрожуватиме глобальній безпеці, вважає Трасс. Крім того, це стало б сигналом для інших авторитарних режимів по всьому світу щодо припустимості таких дій. “Ось чому стратегічно важливо, щоб путін зазнав поразки в Україні”, – наголосила консерваторка.
Нагадаємо, наступника очільника британського уряду Бориса Джонсона обирають близько 200 тисяч консерваторів. Голосування проводиться поштою, а переможця має бути оголошено 5 вересня.
Джонсон оголосив про відставку з посади голови уряду та лідера Консервативної партії 7 липня.
Перед цим у червні він отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.
Джонсон очолив британський уряд уперше у 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт.