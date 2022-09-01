Трасс обіцяє, що на посаді прем’єра Великобританії перший дзвінок зробить Зеленському

“Президент Зеленський – це джерело натхнення. І я хочу показати українцям, що вони й далі матимуть цілковиту підтримку Сполученого Королівства".

Якщо очільницю МЗС Великобританії Ліз Трасс призначать прем’єр-міністром країни, її перший телефонний дзвінок буде Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це Трасс заявила під час дебатів у межах виборів лідера Консервативної партії, пише Укрінформ.

На запитання ведучого, чи правда, що вона зробить перший закордонний дзвінок Зеленському, “а не, скажімо, традиційно” президенту США Байдену, глава МЗС відповіла: “Так”.

Візит до Києва Трасс ще не готова обговорювати: “завжди небезпечно передбачати події наперед”.

“Президент Зеленський – це джерело натхнення. І я хочу показати українцям, що вони й далі матимуть цілковиту підтримку Сполученого Королівства. Знаю, як це важливо для Президента Зеленського і як це важливо для українського уряду. Саме тому я прагнутиму зробити це якомога швидше”, – додала Трасс.

На запитання, чи не занадто багато уваги вона приділяє Україні, Трасс зазначила, що це її відповідальність як міністра закордонних справ, і її “робота полягає в тому, щоб зосереджуватися на ключових питаннях зовнішньої політики”.

У ході дебатів вона високо оцінила діяльність прем’єр-міністра Бориса Джонсона, який домігся Brexit, забезпечив країну Covid-вакцинами, а також виступив проти президента РФ Володимира Путіна й підтримав українців. “Наскільки мені відомо, немає інших світових лідерів, на честь яких називали б вулиці в Києві”, – додала Трасс.

Кандидатка на крісло прем’єра зазначила, що “ми зобов'язані зробити для вас усе, що в наших силах, аби підтримати вас”. Трасс нагадала, що Британія тренує українських військових, продовжує надавати Україні зброю та «працювати із союзниками по всьому світу».

Глава МЗС наголосила, що Україна потребує більше важкого озброєння, аби мати можливість ефективно боротися з російськими агресорами. За її словами, на нинішній посаді вона доклала всіх зусиль, працюючи з міністром оборони Беном Воллесом, аби переконатися, що Україна отримала цю допомогу, а також спонукати союзників надавати необхідну підтримку.

Також Трасс висловила впевненість, що необхідно запровадити більше санкцій проти Росії, “аби заблокувати джерела доходів путіна, які він використовує для війни в Україні”.

Якщо Путіна не зупинити, він не обмежиться Україною й піде на Східну Європу та загрожуватиме глобальній безпеці, вважає Трасс. Крім того, це стало б сигналом для інших авторитарних режимів по всьому світу щодо припустимості таких дій. “Ось чому стратегічно важливо, щоб путін зазнав поразки в Україні”, – наголосила консерваторка.

Нагадаємо, наступника очільника британського уряду Бориса Джонсона обирають близько 200 тисяч консерваторів. Голосування проводиться поштою, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

Джонсон оголосив про відставку з посади голови уряду та лідера Консервативної партії 7 липня.

Перед цим у червні він отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.

Джонсон очолив британський уряд уперше у 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт.