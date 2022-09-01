Динаміка окупантів сповільнилася, але Росія все ще впевнено просувається вперед, – німецький генерал

Динаміка російської атаки сповільнилася, але Росія все ще впевнено просувається вперед.

Про це генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, генерал Ебергард Цорн заявив в інтерв’ю Reuters.

“Підтримуючи масований артилерійський вогонь, вони просуваються вперед – попри втрати серед цивільного населення України”, – сказав він.

Цорн також припустив, що боєприпаси у Росії не закінчаться найближчим часом.

“Росіяни мають у своєму розпорядженні величезну кількість боєприпасів. Ці боєприпаси частково старі та дуже неточні, але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі. Росіяни вистрілюють приблизно від 40 до 60 тисяч артилерійських снарядів на день”, – сказав він.

Водночас, за словами Цорна, він не очікує на цьому етапі від РФ наступальних дій углиб української території.

Він також сказав, що російські війська зараз зосереджені на завоюванні Донбасу, промислового регіону на сході України, де підтримувані Москвою сепаратисти вже утримують частину територій.

Нагадаємо, Цорн також вважає, що Захід не повинен недооцінювати військову силу Москви. Росія може, за бажанням, відкрити другий театр війни.