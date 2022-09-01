​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
ГоловнаСвіт

Динаміка окупантів сповільнилася, але Росія все ще впевнено просувається вперед, – німецький генерал

вони просуваються вперед – попри втрати серед цивільного населення України.

Динаміка окупантів сповільнилася, але Росія все ще впевнено просувається вперед, – німецький генерал
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Динаміка російської атаки сповільнилася, але Росія все ще впевнено просувається вперед.

Про це генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, генерал Ебергард Цорн заявив в інтерв’ю Reuters.

“Підтримуючи масований артилерійський вогонь, вони просуваються вперед – попри втрати серед цивільного населення України”, – сказав він.

Цорн також припустив, що боєприпаси у Росії не закінчаться найближчим часом.

“Росіяни мають у своєму розпорядженні величезну кількість боєприпасів. Ці боєприпаси частково старі та дуже неточні, але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі. Росіяни вистрілюють приблизно від 40 до 60 тисяч артилерійських снарядів на день”, – сказав він.

Водночас, за словами Цорна, він не очікує на цьому етапі від РФ наступальних дій углиб української території.

Він також сказав, що російські війська зараз зосереджені на завоюванні Донбасу, промислового регіону на сході України, де підтримувані Москвою сепаратисти вже утримують частину територій. 

Нагадаємо, Цорн також вважає, що Захід не повинен недооцінювати військову силу Москви. Росія може, за бажанням, відкрити другий театр війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також