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Естонія найближчими тижнями планує припинити пускати до себе росіян

Шенгенська віза росіянам не допоможе.

Естонія найближчими тижнями планує припинити пускати до себе росіян
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Естонія хоче вже протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, які допоможуть не пускати росіян на її територію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На це йде певний час, але я гадаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", – зазначив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Він додав, що за останні 6 місяців до Естонії в’їхали 300 тис. росіян, при тому що її населення становить 1,3 млн.

"Я б украй привітав… рішення в найближчі дні, найближчі тижні, згідно з якими ми у повній відповідності до Шенгенського кодексу забороняємо в’їзд на нашу територію людей із Росії незалежно від того, чи є в них віза, видана Естонією чи іншою країною Шенгену", – повідомив міністр.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

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