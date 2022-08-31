Японія закликає приватний сектор долучатися до відбудови України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Японії Кунінорі Мацудою обговорив питання відбудови України.

Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

“Японія є надійним партнером України, а її всебічна підтримка допомагає нам рухатися до перемоги”, - повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що наразі Японія активно закликає приватний сектор долучатися до відбудови України. В свою чергу, українська влада буде рада започаткувати проєкти державно-приватного партнерства з японськими компаніями.

Також сторони обговорили питання фінансової підтримки України та місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, Управління ООН з обслуговування проєктів та Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги.