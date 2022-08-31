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Японія закликає приватний сектор долучатися до відбудови України

Японія є надійним партнером України.

Японія закликає приватний сектор долучатися до відбудови України
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі  з послом Японії Кунінорі Мацудою обговорив питання відбудови України. 

Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. 

“Японія є надійним партнером України, а її всебічна підтримка допомагає нам рухатися до перемоги”, - повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що наразі Японія активно закликає приватний сектор долучатися до відбудови України. В свою чергу, українська влада буде рада започаткувати проєкти державно-приватного партнерства з японськими компаніями.

Також сторони обговорили питання фінансової підтримки України та місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.  

Нагадаємо, Управління ООН з обслуговування проєктів та Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

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