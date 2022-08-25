ООН і Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги

Серед переданих товарів – спецзасоби для рятувальників, медикаменти та обладнання для зв’язку.

Управління ООН з обслуговування проєктів та Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Допомогу отримали Державна служба України з надзвичайних ситуацій та гуманітарний хаб "Житомир", який спрямовує допомогу до регіонів, що найбільше постраждали від війни.

Серед переданих товарів – спецзасоби для рятувальників, медикаменти, а також обладнання для зв’язку.

Українські рятувальники підкреслили, що завдяки підтримці партнерів мають змогу захищати мирне населення від різних загроз цілодобово.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров’я отримало медичну гуманітарну допомогу від Польщі, Франції, Японії та Латвії.

Раніше влада Львівщини розповіла, як розподілили 13 фур гуманітарної допомоги від польських партнерів.