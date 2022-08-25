24 серпня бійці 503 окремого батальйону морської піхоти підняли свій прапор просто перед позиціями росіян.

Про це повідомили в Командуванні морської піхоти ВМС ЗСУ.

Для цього військові вночі подолали декілька кілометрів і наблизилися майже впритул до росіян. Стяг підняли на знищеній загарбниками адмінбудівлі колишньої шахти.

"Свій доволі ризикований вчинок хлопці пояснюють тим, що таким чином хотіли привітати всіх українців із головним святом країни, продемонструвати росіянам, хто на цій землі справжній господар, а також передати своєрідне послання – Україна обов’язково звільнить свої території!", - підкреслили в командуванні.

Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій оприлюднили подробиці спецоперації "Зміїний" - про те, як бійці встановлювали український прапор на визволеному острові.