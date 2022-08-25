Росіяни намагалися прорвати оборону на Авдіївському напрямку, - Генштаб

На Авдіївському напрямку росармія намагалася прорвати оборону українських військ у районі населеного пункту Первомайське.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Однак українські захисники відбили наступ і змусили ворога відступити.

Невдачею для рашистів завершилися наступи на Харківському керунку біля Петрівки, на Слов'янському -неподалік Долини та Дмитрівки, а також на Південнобузькому - у районі Таврійського. Біля Благодатного росіяни спробували провести розвідку боєм, але зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти спробували покращити своє тактичне положення біля Старого Каравану, однак їм це не вдалося. А на Бахмутському намагалися просунутися біля Кодеми та Бахмутського. В усіх випадках загарбники зазнали втрат і відступили.

За даними командування, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 25 серпня така:

на Сіверському росіяни зі ствольної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області. Вели повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

росіяни зі ствольної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області. Вели повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА. на Харківському вороги обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Під удари авіації РФ потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана. На цьому напрямку Росія підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

вороги обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Під удари авіації РФ потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана. На цьому напрямку Росія підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. на Слов’янському рашисти задіяли танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного.

рашисти задіяли танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного. на Краматорському ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб.

ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. на Бахмутському тривали російські обстріли територій поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Під удари росавіації потрапили райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка.

тривали російські обстріли територій поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Під удари росавіації потрапили райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка. на Авдіївському окупанти намагалися обстріляли важливі об'єкти інфраструктури і відтіснити підрозділи українських військ ударами авіації, вогнем танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя.

окупанти намагалися обстріляли важливі об'єкти інфраструктури і відтіснити підрозділи українських військ ударами авіації, вогнем танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя. на Новопавлівському було зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки і Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

було зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки і Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки. на Запорізькому загарбники обстрілювали позиції українських захисників поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Під удари росавіації потрапили райони населених пунктів Оріхів, Гуляйпільське, Щербаки та Малі Щербаки.

загарбники обстрілювали позиції українських захисників поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Під удари росавіації потрапили райони населених пунктів Оріхів, Гуляйпільське, Щербаки та Малі Щербаки. на Південнобузькому росіяни продовжують утримувати свої позиції та обстрілювати українські підрозділи. Також завдали авіаудару неподалік Білої Криниці.

Нагадаємо, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, біля кордонів України розміщено понад 400 російських бойових літаків та 360 гелікоптерів.