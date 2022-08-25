У Києві поліцейські затримали 59-річного пасажира Центрального залізничного вокзалу, який прив'язав до живота гранату із запалом.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Вчора, 24 серпня, поліцейські полку поліції особливого призначення № 1 біля входу до Центрального залізничного вокзалу виявили мешканця Вінницької області, 1963 року народження, який скотчем прив’язав до себе предмет, схожий на гранату із запалом. На місце події прибули поліцейські відділу поліції на станціях залізничного транспорту та вибухотехніки столичного главку, які вилучили в пасажира бойову гранату Ф-1", - йдеться в повідомленні.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та наміри фігуранта. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у квітні в центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою.