​У Маріуполі окупанти вивчають можливість проведення "референдуму", більшість громадян не збирається брати у ньому участь, - ГУР

За оцінками окупантів лише 5-7% опитаних із цього приводу чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати".

В тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого міста. Мета цих дій - встановити реальну кількість людей, які залишились у місті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Обхід здійснюють по всіх квартирах та приватних помешканнях. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою) та з’ясовують місце перебування найближчих родичів.

"Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом", - інформує ГУР.

В неформальних розмовах окупанти визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або не відповідає на запитання чи братиме участь.

"За їхніми оцінками лише 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що перепис населення та потенційних "виборців" триває, проте рішення щодо самого "референдуму" і дати його проведення в Кремлі остаточно не визначено.

Скоріше за все, він не відбудеться 11 вересня. Наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не піднімати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду".

Крім того, з 1 вересня окупанти припинять видавати мешканцям Маріуполя так звану "гуманітарну допомогу" - дешеві набори продуктів (крупа, консерви). Однією з причин згортання "допомоги" називають низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

Нагадаємо, у Маріуполі працівників порту переводять на зарплату, втричі нижчу за обіцяну росіянами. У місті зростає невдоволення жителів.