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​У Маріуполі працівників порту переводять на зарплату, втричі нижчу за обіцяну росіянами, - міськрада

У місті зростає невдоволення жителів.

​У Маріуполі працівників порту переводять на зарплату, втричі нижчу за обіцяну росіянами, - міськрада
Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Працівників порту Маріуполя переводять на втричі нижчу зарплату, ніж спершу їм обіцяли росіяни.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"Слово окупанта" - нічого не варте. В цьому вже переконалися маріупольські працівники порту. Спочатку їм обіцяли стабільну зарплатню по 30-35 тисяч рублів на місяць, а зараз переводять на 10 тисяч рублів, що втричі нижче. Тому, кому не подобається - може йти шукати іншу роботу, якщо знайде її", - розповіли в мерії.

У міськраді додали, що аналогічна ситуація була із шахтарями в тимчасово окупованій Донеччині.

"Такий він "руський мир". Окупанти постійно змінюють плани, строки та обіцянки. Невдоволення людей в Маріуполі зростає", - зауважили в мерії.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни знову скорочують перелік осіб для видачі гуманітарної допомоги. А у вцілілі квартири почали заселяти російських будівельників.

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