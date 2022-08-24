Найбільш імовірною причиною вибуху, який стався ввечері 23 серпня і спровокував пожежу в триповерховій будівлі в центрі Харкова, стала технічна несправність ракети "Іскандер", випущеної по місту російськими окупаційними військами.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

"На горищі будинку після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо - "Іскандер". Багато хто звернув увагу, що будівлю зруйновано не було. Справа в тому, що ракета вибухнула в повітрі! Скоріш за все, ракета підірвалась через технічну несправність. "Сделано в России" – одразу видно", - написав Болвінов.

За його словами, наразі слідчі працюють на місці, вилучають уламки та фіксують усі факти для майбутнього суду над окупантами.

Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Як повідомлялося, увечері 23 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого розпочалася пожежа у триповерховому житловому будинку в центрі міста.