Найбільш імовірною причиною вибуху, який стався ввечері 23 серпня і спровокував пожежу в триповерховій будівлі в центрі Харкова, стала технічна несправність ракети "Іскандер", випущеної по місту російськими окупаційними військами.
Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
"На горищі будинку після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо - "Іскандер". Багато хто звернув увагу, що будівлю зруйновано не було. Справа в тому, що ракета вибухнула в повітрі! Скоріш за все, ракета підірвалась через технічну несправність. "Сделано в России" – одразу видно", - написав Болвінов.
За його словами, наразі слідчі працюють на місці, вилучають уламки та фіксують усі факти для майбутнього суду над окупантами.
Як повідомлялося, увечері 23 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого розпочалася пожежа у триповерховому житловому будинку в центрі міста.