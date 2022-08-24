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Вибухи, які чули на Київщині, були роботою ППО на Черкащині, - Кулеба

Кулеба підкреслив, що панікувати не варто.

Вибухи, які чули на Київщині, були роботою ППО на Черкащині, - Кулеба
Фото: defence-ua.com

Вибухи, що було чутно в Київській області - це робота ППО в Черкаській області, де було збито російську ракету.

Про це повідомляє у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області", - розповів він.

Він підкреслив, що панікувати не варто.

"Ще раз закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, у Черкаській області 24 серпня жителі чули звуки вибухів. Вони лунали під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

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