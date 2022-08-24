У багатьох містах України аноніми заявили про замінування

Аноніми повідомили про замінування низки об'єктів у різних містах та регіонах України. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про замінування у Львові повідомив у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Надійшла анонімна інформація про замінування 5 об'єктів у місті Львові: ЖД Вокзал, Автовокзал (вул. Стрийська), ТЦ "Магнус", Винниківський ринок, Краківський ринок", - написав він.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група.

Також є інформація і про можливі замінування у Рівному.

"Друзі, ворог "вітає" нас із Днем Незалежності України серією повідомлень про замінування. У Рівному отримали листи про вибухівку на трьох об‘єктах: залізничному вокзалі, старому автовокзалі та ринку Сагайдачного. Вибухотехніки національної поліції, рятувальники та СБУ виїхали на обстеження об‘єктів. Працівників та відвідувачів - евакуйовано", - зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Також стало відомо, що правоохоронці повідомляють про перевірку інформації щодо мінування ринку у Мукачевому.

У Хмельницькому надійшла інформація про "замінування" залізничного вокзалу. Також повідомляють про "мінування" залізничного вокзалу у Вінниці, повідомляє 24 канал.

Нагадаємо, що Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ дав рекомендації українцям про правила безпеки під час святкування Дня Незалежності 24 серпня.

Державний департамент США володіє інформацією про активізацію Росією зусиль щодо ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах України найближчими днями.