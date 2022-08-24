МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки під час святкування Дня Незалежності

“Сигнал “повітряна тривога” не можна ігнорувати".

Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ дав рекомендації українцям про правила безпеки під час святкування Дня Незалежності 24 серпня.

“Сигнал “повітряна тривога” не можна ігнорувати, а цього тижня необхідно особливо уважно виконувати рекомендації щодо заходів безпеки. Цьогоріч кількість масових заходів мінімізована, це вимушений та необхідний крок у період воєнного стану”, – розповіла речниця МВС Альона Матвєєва.

У місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди, кінологи, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про виявлення чи застосування вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій.

За її словами, можлива активізація роботи диверсійних груп противника щоби дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Нагадаємо, Державний департамент США володіє інформацією про активізацію Росією зусиль щодо ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах України найближчими днями.