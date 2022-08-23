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Прокуратура повідомила про підозру колаборанткам у Маріуполі

Поки що вдалось повідомити про підозру колаборанткам лише заочно.

Прокуратура повідомила про підозру колаборанткам у Маріуполі
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Правоохоронці повідомили про підозру двом працівницям Маріупольського державного університету. Вони допомогли окупантам захопити навчальний заклад та впроваджують стандарти освіти держави-агресора.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“За даними слідства, після окупації м. Маріуполя ворожою армією рф професор кафедри управління персоналом та економіки підприємства і доцент кафедри загального менеджменту навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету перейшли на бік ворога й надали згоду представникам окупаційної адміністрації очолити захоплений вищий навчальний заклад”, - йдеться у повідомленні.

У червні підозрюваних призначили на посади виконуючої обов’язки ректора і декана факультету економіки, управління та права Маріупольського державного університету.  

Тепер вони розповідають журналістам квазіреспубліки про початок нового навчального року за стандартами освіти РФ. Крім того вони співпрацюють з Міністерством освіти ворожої держави щодо акредитації та отримання ліцензії МДУ. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. 

Нагадаємо, минулого тижня в тимчасово окупованому Маріуполі знов скоротили перелік осіб для видачі гуманітарної допомоги. Тепер її зможуть отримати лише пенсіонери старше 65 років, люди з інвалідністю 1-2 груп та діти до 3 років.

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