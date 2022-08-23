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Зеленський про відставку Залужного: "Не планую нікуди переводити"

"Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі з різних напрямків".

Зеленський про відставку Залужного: "Не планую нікуди переводити"
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Під час виступу на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи Зеленський заявив, що про кадрову ротацію мова не йде.

"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі з різних напрямків... Всі ці прізвища знаєте. Це і Залужний, і Ковальчук, і Сирський, і Драпатий.. Я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює", - підкреслив глава держави.

Він додав, що "ми тримаємось". 

"Значить, оцінка висока. Коли ми переможемо - буде найвища оцінка", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент призначив нового командувача Сил спецоперацій, а до цього очільника військової контррозвідки СБУ.

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