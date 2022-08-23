В Україні 2400 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, - Шкарлет

269 з них зруйновані повністю.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2400 закладів освіти постраждали від ворожих бомбардувань та обстрілів, 269 із них зруйновані повністю.

Таку цифру озвучив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час зустрічі з чеською делегацією на чолі з міністром освіти, молоді та спорту Чеської Республіки Владіміром Балашом.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

Міністри відвідали зруйновані Росією міста Київщини – Ірпінь і Гостомель.

Шкарлет додав, що освітній процес в Україні стартує 1 вересня. Хоча все залежатиме від безпекової ситуації.

Крім відновлення пошкоджених закладів освіти Україна також має велику потребу в підручниках, цифрових девайсах для освітніх цілей та шкільних автобусах. Завдяки підтримці міжнародних партнерів вдається долати чимало викликів. Нагадаємо, у травні Шкарлет зазначав, що пошкодження отримало майже 1,8 тис. закладів, з них близько 200 були повністю зруйновані. Для обрахування збитків розпочали аудит і взялися формувати програму відновлення кожного освітнього закладу.

Учора на Донеччині росіяни вдарили по школі в Костянтинівці. Загалом в області рашисти пошкодили 594 заклади освіти, зокрема 263 школи.