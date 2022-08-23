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Словаччина надасть Україні 30 бойових машин

Натомість країна отримає німецькі танки. 

Словаччина надасть Україні 30 бойових машин
Фото: era gun.org

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин.

Про це президентка Зузана Чапутова оголосила під час виступу на другому саміті Кримської платформи.

"Ми не зупинимось. Ми продовживо надавати допомогу, зокрема військову, 30 бойових машин", – заявила вона. 

Видання Aktuality пише, що йдеться про бойові машини піхоти BVP-1. Натомість Словаччина отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4, боєприпаси, запчастини та навчання. 

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що інформація про відправку українцям танків Т-72 є неправдивою. 

БВП-1 випускалася на території колишньої Чехословаччини з 1968 року. Може вміщувати 3+8 осіб екіпажу, має 73-мм пушку, 7,62-мм кулемет і ПУ ПТРК. 

Нагадаємо, в серпні Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.

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