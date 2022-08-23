"Must have” для держслужбовців: у НАДС допрацьовують матеріали з вивчення англійської мови

У Національному агентстві з питань державної служби допрацьовують навчальні матеріали та програми з вивчення англійської мови публічними службовцями.

Про це повідомляє сайт Національного агентства з питань державної служби (НАДС).

Зазначається, що навчання буде безплатним і здійснюватиметься у співпраці з найбільшою освітньою компанією у світі "EF Language Learning Solutions".

"Під час чергової онлайн-наради сторони обговорили зміст майбутньої програми, рівень знань та умінь, які мають опанувати публічні службовці за підсумками навчань. Також ішлося про низку організаційних моментів", – йдеться у повідомленні.

Голова НАДС Наталія Алюшина наголосила на важливості удосконалення публічними службовцями знань з англійської мови.

"Це "must have" для всіх категорій державних службовців, незалежно від рівня посади чи посадових обов’язків. Нагадаємо, що НАДС та "EF Language Learning Solutions" підписали Меморандум про співпрацю. Умови доступу і терміни впровадження навчальних програм буде оприлюднено під час "Рішельє-форуму публічної служби", що відбудеться 22-23 вересня", – повідомляють у НАДС.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.