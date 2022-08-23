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​Киянам радять закрити вікна та не виходити на вулицю

Концентрація пилу в повітрі наблизилася до гранично допустимої. 

​Киянам радять закрити вікна та не виходити на вулицю
Фото: Макс Требухов

Рівень забрудненості повітря в Києві залишається високим. Київська влада радить мешканцям столиці обмежити перебування на вулиці.

Про це КМДА повідомляє у Telegram.

“Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

 

Нагадаємо, учора кияни двічі повідомили на лінію 102 про виявлені боєприпаси у столиці.

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