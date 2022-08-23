​Киянам радять закрити вікна та не виходити на вулицю

Рівень забрудненості повітря в Києві залишається високим. Київська влада радить мешканцям столиці обмежити перебування на вулиці.
Про це КМДА повідомляє у Telegram.
“Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).
Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, учора кияни двічі повідомили на лінію 102 про виявлені боєприпаси у столиці.