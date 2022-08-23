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У двох парках Києва виявили боєприпаси

Вибухонебезпечні предмети мешканці столиці знайшли в Дарницькому районі і на Нивках.

У двох парках Києва виявили боєприпаси
Фото: Патрульна поліція Києва у Facebook

Учора кияни двічі повідомили на лінію 102 про виявлені боєприпаси у столиці.

Про це повідомляє у Facebook Патрульна поліція Києва. 

“У парку Нивки уважний громадянин помітив підозрілий предмет, схожий на снаряд. Інший заявник повідомив, що виявив дві тротилові шашки на березі озера Срібний кіл”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські забезпечили охорону місць події та викликали вибухотехніків.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів Патрульна поліція міста Києва рекомендує:

  • у жодному разі не торкатися їх;
  • терміново повідомити про знахідку служби 101 або 102;
  • до приїзду поліції не допускати інших осіб до місця виявлення вибухонебезпечних предметів. 

Нагадаємо, влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними: безумовно дотримуватися заходів безпеки і за сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.

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