На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
​Окупанти влаштували облаву в Мелітополі – шукають партизанів
​Окупанти влаштували облаву в Мелітополі – шукають партизанів
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Змерзнем чи ні? Як підготуватися до опалювального сезону
Змерзнем чи ні? Як підготуватися до опалювального сезону
Мелітопольські партизани розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей, - Федоров
Мелітопольські партизани розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей, - Федоров
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
ЗСУ влучили в Антонівський міст, коли по ньому рухалася колона техніки росіян, - Хлань
ЗСУ влучили в Антонівський міст, коли по ньому рухалася колона техніки росіян, - Хлань
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі", – Зеленський привітав українців із Днем прапора

Президент наголосив, що український стяг майорітиме в усіх містах, які тимчасово захоплені ворогом. 

"Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі", – Зеленський привітав українців із Днем прапора
Фото: Пресслужба КМДА

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході з нагоди Дня Державного прапора України.

Він відбувся біля найбільшого українського стяга в Києві, розташованого поблизу Батьківщини – Матері. Участь у заході взяли, зокрема, представники Збройних сил України і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

"Ми ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг", – наголосив президент. 

Прапор був спущений до хвилини мовчання на честь загиблих українських героїв, після чого його підняли. 

У промові президент також нагадав, що прапор України повернувся на звільнений острів Зміїний, а російський крейсер, який окупанти розташували біля нього, пішов за заданим курсом. 

"Я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапора, а про майбутнє. Синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де його дім, де він має бути по праву. В усіх тимчасово окупованих містах, селах України. Окупованих тимчасово – замайорить назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги, де не може бути прапора тих, хто програє цю війну", – наголосив президент.

У Херсоні – над площею Свободи, на Азовському проспекті у Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, на АЕС в Енергодарі, над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку і на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків, і у Криму – українські і кримсько-татарські прапори. Він буде в Лисичанську, в Сєвєродонецьку та всіх інших тимчасово захоплених росіянами населених пунктах. 

Нагадаємо, всі масові заходи з нагоди Дня прапора і Дня Незалежності України заборонені. Українців закликають бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги – Росія може готувати активізацію ударів по цивільній інфраструктурі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також