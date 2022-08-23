"Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі", – Зеленський привітав українців із Днем прапора

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході з нагоди Дня Державного прапора України.

Він відбувся біля найбільшого українського стяга в Києві, розташованого поблизу Батьківщини – Матері. Участь у заході взяли, зокрема, представники Збройних сил України і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг", – наголосив президент.

Прапор був спущений до хвилини мовчання на честь загиблих українських героїв, після чого його підняли.

У промові президент також нагадав, що прапор України повернувся на звільнений острів Зміїний, а російський крейсер, який окупанти розташували біля нього, пішов за заданим курсом.

"Я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапора, а про майбутнє. Синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де його дім, де він має бути по праву. В усіх тимчасово окупованих містах, селах України. Окупованих тимчасово – замайорить назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги, де не може бути прапора тих, хто програє цю війну", – наголосив президент.

У Херсоні – над площею Свободи, на Азовському проспекті у Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, на АЕС в Енергодарі, над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку і на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків, і у Криму – українські і кримсько-татарські прапори. Він буде в Лисичанську, в Сєвєродонецьку та всіх інших тимчасово захоплених росіянами населених пунктах.

Нагадаємо, всі масові заходи з нагоди Дня прапора і Дня Незалежності України заборонені. Українців закликають бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги – Росія може готувати активізацію ударів по цивільній інфраструктурі.