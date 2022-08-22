Не можна забувати про важливість донесення правди про злочини Росії по всьому світу.

Ветерани війни за незалежність України стали однією з найвагоміших і найповажніших груп у нашому суспільстві. Зі своєю специфікою, зі своїми потребами, зі своїми очікуваннями, на які потрібно реагувати, щоб ветерани могли зробити свій внесок не лише в захист нашої держави на передовій, а й у повоєнний розвиток України. І реагувати має не лише держава, а й бізнес, що дуже важливо, роботодавці, освіта.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми створимо таку систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей їхнього переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі. Можна навести приклад ізраїльської моделі, також американської. Але наша мета в тому, щоб український досвід ветеранської політики став із часом новим прикладом для наслідування іншими у світі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Також президент провів велику нараду з представниками сектору оборони й безпеки. Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв’язку зі святковими днями й важливими політичними подіями цього тижня – зустрічами, переговорами.

“Вже повністю готові до другого саміту Кримської платформи. Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи – завтра озвучимо всі деталі”, - пообіцяв Зеленський.

Сьогодні був заснований новий дипломатично-безпековий формат “Київська ініціатива”. У його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії. Поступово залучимо й інші країни. У форматі “Київської ініціативи” робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак. І цей формат дасть нам змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку.

“Сьогодні є хороша інфраструктурна новина – оновили й запустили залізничну гілку, яка з’єднує Україну та Молдову. Причому ми зробили це і на нашій території, і на території Молдови – наша “Укрзалізниця” зробила, молодці. Майже 25 років цей маршрут був закритий, а тепер знову працює на Україну. Це важливий транспортний напрямок. І середній обсяг вантажів по року може становити близько 10 мільйонів тонн. Вдячний нашим партнерам з Молдови”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський повідомив, що закінчилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів.

Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС.

“Я вдячний усім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Що довший проміжок між санкційними пакетами, то більша зухвалість Росії. І я вдячний усім нашим друзям, усім друзям свободи в різних країнах світу, які просувають необхідність визнати обʼєктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом”, - розповів президент.

Він висловив впевненість, що це рішення все одно зʼявиться – раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор

“І, шановні українці, особливо цими днями, коли ми відзначаємо день нашого прапора і день нашої незалежності, якщо ви перебуваєте десь за кордоном, будь ласка, нагадуйте там про Україну, будьте там з українським прапором і поширюйте правду про злочини окупантів”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує передати премію, яку отримав із присудженням американської медалі Свободи, на відновлення знищеного загарбниками реабілітаційного центру у Бородянці. Розмір премії становить 100 тис. доларів.