Росія зосереджує основні зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках, - Генштаб

Окупанти вели безуспішні штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого на Бахмутському керунку.

Росія зосереджує основні зусилля на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

За даними командування, на Бахмутському напрямку рашисти здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Костянтинівки, Бахмутського, Підгородного, Яковлівки, Веселої Долини та Білогорівки. Також завдали авіаудару по позиціях Сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів - у районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Окупанти вели безуспішні штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого.

На Авдіївському керунку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони Авдіївки, Олександрополя, Мар’їнки, Первомайського та Пісків. Завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Також вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

Станом на 18.00 22 серпня ситуація на інших напрямках така:

на Сіверському рашисти обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області та Катеринівка і Ободи Сумської області.

рашисти обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області та Катеринівка і Ободи Сумської області. на Слобожанському окупанти ведуть бойові дії, щоб покращити тактичне положення, комплектують і поповняють втрати особового складу і військової техніки.

окупанти ведуть бойові дії, щоб покращити тактичне положення, комплектують і поповняють втрати особового складу і військової техніки. на Харківському російські окупаційні війська підтримують високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Також здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки. Завдали авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.

російські окупаційні війська підтримують високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Також здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки. Завдали авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки. на Слов’янському росіяни здійснювали вогневе ураження з танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.

росіяни здійснювали вогневе ураження з танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки. на Донецькому противник продовжує ведення наступальних дій.

противник продовжує ведення наступальних дій. на Краматорському зафіксовано обстріли районів Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам’янського та Пришиба. В районі населеного пункту Краснопілля загарбники вели наступальний бій.

зафіксовано обстріли районів Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам’янського та Пришиба. В районі населеного пункту Краснопілля загарбники вели наступальний бій. на Новопавлівському зафіксували ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Також рашисти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, але зазнали втрат і відійшли.

зафіксували ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Також рашисти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, але зазнали втрат і відійшли. на Запорізькому загарбники обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії і танків райони населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вели наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

загарбники обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії і танків райони населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вели наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки. на Південнобузькому окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велике Артакове, Миколаїв, Андріївка, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Біла Криниця, Партизанське, Луч, Токареве, Кам’яне, Нововоронцовка, Поляна, Новоолександрівка та Любомирівка. Завдали авіаційних ударів біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки і Потьомкиного та ракетних ударів по Миколаєву і Затоці.

Нагадаємо, ЗСУ влучили в Антонівський міст, коли по ньому рухалася колона техніки росіян.

Тим часом у Нікополі влада повідомила про здійснення російською армією провокації на березі Каховського водосховища з боку окупованого Енергодара.