Держспецзв’язку попередило про ймовірне посилення російських кібератак до Дня Незалежності України

В установі розробили поради, як уберегти себе в кіберпросторі.

До Дня Незалежності України можливе посилення атак російських хакерів.

На цьому наголосили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

В установі зазначили, що "незалежність та свобода України не дають спокою російським загарбникам", тому "у значні державні дати зазвичай активізується ворог".

"Наголошуємо: постраждати від хакерів може кожен! А в зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави", - додали в Держспецзв’язку.

В установі нагадали українцям, як убезпечити себе в кіберпросторі:

терміново змінити усі слабкі паролі до важливих облікових записів;

змінити паролі в тому випадку, якщо протягом тривалого часу цього не робили;

встановити усі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні.

просканувати пристрої за допомогою антивірусів. Якщо немає антивірусних програм - встановити;

видалити усі зламані піратські програми, оскільки вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера;

видалити російські програми, якщо досі такими користуєтеся.

зробити резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати;

налаштувати, де можливо, двофакторну автентифікацію;

не завантажувати файли із невідомих, сумнівних джерел;

не переходити за посиланнями у вітаннях, отриманих від незнайомців і навіть від друзів. Варто пам'ятати, що посилання на фішингові сайти можуть бути "замасковані" під такі привітання;

звертати особливу увагу на e-mail. Часто хакери атакують саме за допомогою розсилання небезпечних електронних листів із "гарячими" темами. Також зловмисники можуть імітувати представників держорганів. Тому необхідно звертати увагу на адресу відправника, вміст листа і не переходити за підозрілими посиланнями та не відкривати вкладень;

не розголошувати і не публікувати персональних даних та важливої інформації про себе (паролі, номери телефонів, пін-коди тощо);

довіряти тільки інформації з офіційних та перевірених джерел. Не вестися на фейки та не розповсюджувати їх.

"Якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" або інші подібні обіцянки, обов’язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Часто за схожими повідомленнями ховаються фішингові атаки. Не беріть участі в опитуваннях, де вимагають надати конфіденційну інформацію або секретні фінансові дані (пін-код до картки, CVV-код тощо)", - наголосили в Держспецзв’язку.

В установі додали - якщо людина все ж таки завантажила небезпечний файл на робочий комп’ютер, треба повідомити про це службу інформаційної безпеки. Також варто повідомляти і про кіберінциденти.

Нагадаємо, раніше кіберполіція попередила про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами РФ.

Також хакери розповсюдили небезпечний файл із назвою "Доповідь0507224.ppt", який містив зображення-мініатюру зі згадуванням оперативного командування "Південь".