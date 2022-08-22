ЗСУ влучили в Антонівський міст, коли по ньому рухалася колона техніки росіян, - Хлань

Проїзду та можливості відремонтувати - немає.

Українські захисники завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами.

Про це в коментарі 24 каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Дуже потужний удар по Антонівському мосту. По ньому рухалася колона автомобілів РФ з боєприпасами, та удар по Антонівському мосту стався в той момент, коли рухалася колона", - сказав він.

Депутат повідомив, що здетонували боєприпаси, які були в російських авто.

"Міст фактично розвалився на сьогодні. Проїзду та можливості відремонтувати немає абсолютно", - запевнив Хлань.

Він також розповів, що окупанти продовжують ремонтувати міст на Каховській ГЕС, але російська техніка не може перевозити боєприпаси на правий берег Дніпра в достатній кількості.

Нагадаємо, наразі, за даними британської розвідки, наземне забезпечення росіян у Херсоні залежить від двох понтонних переправ.

Окупанти після влучних обстрілів українськими військовими Антонівського мосту вдають, що продовжують "керувати" Херсонщиною. Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ тримають під контролем Антонівський та Каховський мости: хоча інфраструктура мостів не знищується, але ворогу не дають можливості нею користуватися.