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Наземне забезпечення росіян у Херсоні залежить від двох понтонних переправ, - британська розвідка

Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт Антонівського автомосту.

Наземне забезпечення росіян у Херсоні залежить від двох понтонних переправ, - британська розвідка
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

З огляду на обмежений ланцюг постачання, розмір запасів, які створила армія РФ, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.

Два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території, зараз, ймовірно, не використовуються для цілей значного військового постачання. 10 серпня українські удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої техніки.

Розвідка відзначає, що останніми днями Росії вдалося провести поверхневий ремонт Антонівського автомосту, який, ймовірно, залишається пошкодженим. У розвідці Британії також нагадують, що минулого тижня було пошкоджено залізничний міст під Херсоном.

"З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових. Навіть якщо Росії вдасться відремонтувати мости, вони залишаться вразливими. Наземне забезпечення майже напевно залежить лише від двох понтонних переправ", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко переконаний, що звільнення Херсона до кінця року є досяжною метою. 

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