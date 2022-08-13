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На Луганщині окупанти пропонують пенсіонерам їжу в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку

Біля під'їздів загарбники залишають чергових аби упіймати чоловіків.

На Луганщині окупанти пропонують пенсіонерам їжу в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Російські військові за харчі вимінюють інформацію про чоловіків призовного віку у пенсіонерів окупованих міст Луганської області.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації. Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому", – повідомив він.

За словами Гайдая, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють.

Нагадаємо, у Старобільську Луганської області вибухнуло авто з колаборантом, якого окупанти призначили “керівником МРЕО”.

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