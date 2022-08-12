В Бучанському районі Київщини знайшли тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка

Піший патруль Добровольчого формування Бучанської територіальної громади знайшов в лісі ближе до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка тіло людини.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради.

“За попередніми даними тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу, 15.11.1964 р. н, мешканцю Києва, який був розстріляний російськими нелюдами під час окупації”, - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що його доньку викрали російські окупанти, після чого вивезли її на територію Білорусі 28 лютого.2022 року.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство.

Нагадаємо, тиждень тому у Київській області знайшли тіло вбитого під час російської окупації чоловіка. Воно знаходилося в люку на узбіччі Житомирської траси.

Пізніше було повідомлено, що станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення.