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В Бучанському районі Київщини знайшли тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка

Тіло чоловіка було знайдено в лісі.

В Бучанському районі Київщини знайшли тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Піший патруль Добровольчого формування Бучанської територіальної громади знайшов в лісі ближе до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка тіло людини. 

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради

“За попередніми даними тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу, 15.11.1964 р. н, мешканцю Києва, який був  розстріляний російськими нелюдами під час окупації”, - йдеться в повідомленні. 

Уточнюється, що його доньку викрали російські окупанти, після чого вивезли її на територію Білорусі 28 лютого.2022 року.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство. 

Нагадаємо, тиждень тому у Київській області знайшли тіло вбитого під час російської окупації чоловіка. Воно знаходилося в люку на узбіччі Житомирської траси.

Пізніше було повідомлено, що станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення.

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