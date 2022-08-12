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Прикордонники показали, як знищили російський танк

Ворожу техніку знищили спільно з іншими підрозділами.

Прикордонники показали, як знищили російський танк
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники продемонстрували, як знищують танк російських окупантів. 

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після атаки українських захисників у танка вибухом зірвало башту.

 

Нагадаємо, різні джерела повідомляють, що на аеродромі "Саки" в Криму було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки – переважно винищувачів та розвідників.

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