Українські прикордонники продемонстрували, як знищують танк російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після атаки українських захисників у танка вибухом зірвало башту.

Нагадаємо, різні джерела повідомляють, що на аеродромі "Саки" в Криму було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки – переважно винищувачів та розвідників.