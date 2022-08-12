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​Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні, - ОВА

Через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 100% потреби країни.

​Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні, - ОВА

Закарпатська область може в повному обсязі забезпечити Україну технічною сіллю за пів року.

Про це заявив голова ОВА Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Нарешті можемо повідомити, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ». Мова про кейс, котрий дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі", - написав він у фейсбуці.

Микита нагадав, що через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 100% потреби країни. Саме тому для виконання окремих завдань включилося Закарпаття.

Голова ОВА розповів, що після попередніх геологічних досліджень в регіоні виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів. Наразі розпочато інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників, а також закуплено сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

"За інформацією фахівців, вже через шість місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон", - зазначив Микита.

Він також додав, що після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

Нагадаємо, у березні в умовах воєнного стану Кабмін обмежив експорт деяких товарів, у тому числі солі.

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