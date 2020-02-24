Львовская область попросила не приватизировать самое старое предприятие в Украине

Львовская область направила в Фонд госимущества вывод, в котором просит не приватизировать самое старое предприятие в Украине - Дрогобычский солеварный завод.

Об этом говорится на сайте ЛОГА.

Солеварня, которая ведет свою историю с 13 века, входила в список предприятий, не подлежащих приватизации, который Верховная Рада отменила в конце 2019 года. В проекте нового списка ее уже нет.

Однако в обладминистрации указывают, что солеварню все равно нельзя продавать, и предлагают музеефицировать ее.

Дрогобычский солеварный завод является памятником архитектуры местного значения. Он находится на территории охранных зон двух памятников архитектуры национального значения (церкви Святого Юра и церкви Воздвижения Честного Креста). Там запрещены реконструкция, строительство и другие работы, которые нарушают принципы сохранения памятника и традиционного характера ее среды.

Церковь Святого Юра к тому же также является частью объекта мирового наследия ЮНЕСКО.

Солеварный завод на улице Солоный Ставок, 27 в Дрогобыче также включен в список нововыявленных памятников археологии. Все памятники археологии и связанные с ними движимые предметы по закону должны находиться только в государственной власти.

"По всем экспертным заключениям и по моему твердому убеждению, солеварня в Дрогобыче должен стать интересным действующим предприятием-памятником. По поводу культурно-экономической составляющей, мы все понимаем, что нужно искать вместе с местными властями качественные современные пути ее развития: создать заповедник областного значения, передать сооружения в коммунальную собственность и т.п.", - заявил по этому поводу заместитель главы ЛОГА Юрий Холод.