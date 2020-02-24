На двух бывших стройках "Укрбуда" возобновились работы

"Киевгорстрой" объявил о возобновлении строительных работ на первых объектах "Укрбуда", которые переданы в ее портфель - ЖК "Пектораль" на бульваре Кольцова, 7 а и ЖК "Новомостицкий" на улице Новомостицкой, 15.

Об этом говорится на сайте "Киевгорстроя".

Фото: lun.ua ЖК Пектораль

Фото: lun.ua ЖК Новомостицкий

До 1 марта "Киевгорстрой" планирует принять еще четыре объекта, по шести недостроям начата процедура приема.

Передача остальных 12 строек будет осуществляться в меру готовности необходимых разрешений.

Напомним, что после прихода к власти Владимира Зеленского у руководителя строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася возникли проблемы с правоохранительными органами. Сейчас он фигурирует уже в трех уголовных делах и получил два подозрения.

Летом на многих стройках "Укрбуда" замерли работы, с них вывезли технику, а рядовые сотрудники компании перестали получать зарплату.

В случае банкротства компании пострадали бы 13 тысяч инвесторов. Это больше “Элита-центра” раз в шесть и вполне соизмеримо с масштабами незаконных строек Анатолия Войцеховского.

В декабре 2019 года Зеленский объявил, что компания "Киевгорстрой" взяла на себя обязательство завершить строительство проектов "Укрбуда".