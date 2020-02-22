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Советник премьера Юрий Голик: проведён тендер на достройку запорожских мостов, работы начнутся в ближайшее время

Планируется, что первая очередь будет готова в течение полутора лет.

Советник премьера Юрий Голик: проведён тендер на достройку запорожских мостов, работы начнутся в ближайшее время

В результате тендера на достройку мостов через Днепр на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь стоимость работ снизилась на 422 млн гривен. О результатах торгов написал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

«Step by step. Сегодня состоялись торги на достройку Запорожских мостов. Экономия по результатам торгов 422 миллиона гривен», - пишет Голик.

Победитель торгов, турецкая компания Onur, взяла на себя обязательства достроить Запорожские мосты за 11,9 млрд гривен.

Планируется, что первая очередь будет готова в течение полутора лет. Полностью мосты должны заработать через 3-4 года.

Кстати, Запорожские мосты начали строить ещё 15 лет назад, но через время работы прекратились, несмотря на стратегическое значение объекта для инфраструктуры Украины.

Если результаты торгов не будут обжалованы в течение ближайших 14 дней, работы по достройке мостов вскоре должны начаться.

«Следующий шаг - самый долгожданный момент - начало работ», - отмечает Голик.

Напомним, инспекция Запорожских мостов была проведена правительством в ноябре 2019 года. Тогда же было принято решение о проведении тендера с привлечением как можно большего количества компаний, в том числе иностранных.

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