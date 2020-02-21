Шевченко: Украинцы доверили Укргазбанку 2,7 млрд грн сбережений на улучшение экологии

Благодаря экологическому продукту Укргазбанка «ЭКО-депозит», средства которого направляются исключительно на финансирование проектов по защите окружающей среды, уже более 2,7 млрд грн сбережений украинцев работают на улучшение экологии Украины. Такая информация опубликована на сайте банка.

По данным банкиров больше всего экологически сознательных вкладчиков живет в столице, Черкасской и Полтавской областях. Собственным примером украинцы в который раз доказывают: для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, наоборот – каждая гривна важна и действенна. Ведь этих средств уже достаточно для финансирования 71 энергоэффективного проекта. А это – ежегодное сокращение выбросов СО2 на 84,6 тыс. тонн, выработка на 119, 9 млн кВт*ч в год больше «зеленой» электроэнергии для потребностей более 48 тыс. украинских семей, а также ежегодное замещение использования ископаемого топлива на 96990 Гкал для отопления более 29 тыс. домов.

«Экобанк, как социально-ответственное финучреждение, которое решает актуальные потребности общества и государства в сфере защиты экологии и окружающей среды, высоко ценит каждого ответственного эко-вкладчика нашего банка. Ведь именно они делают сознательные, действенные шаги ради экологически чистого будущего. Все средства, которые размещены на экодепозите, помогают нашей стране становиться экологически чистой и энергетически независимой. Поэтому чем больше средств на экодепозите, тем больше финансирования эко-проектов, соответственно, тем больше результат для экологии и чистого будущего Украины», – прокомментировал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. С условиями депозита можно ознакомиться на сайте Укргазбанка.