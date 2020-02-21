Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Новая эра
Новая эра
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Заводы Укрспирта будут продавать через Prozorro

Первые заводы Укрспирта должны выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.

Заводы Укрспирта будут продавать через Prozorro
Фото: Тимофей Милованов\ФБ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что заводы "Укрспирта" будут продавать через электронные аукционы Prozorro.Продажи. Об этом министр написал у себя на фейсбуке.

"Фонд госимущества готовит предприятия к продаже. Продает их через аукционы на ProZorro.Продажи", - написал он.

Милованов также отметил, что приватизация спиртовых заводов началась со вчерашнего дня, ее план утверждал профильный комитет Рады. Первыми продадут заводы, которые имеют все зарегистрированные активы, а также имущество.

"Отрасль должна стать частной, как во всем мире. Наша задача - обеспечить прозрачность. Мы это уже делаем", - заявил Милованов.

Первые заводы Укрспирта должны выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Закон предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

В конце января в Министерстве экономики сообщали, что из 35 заводов концерна "Укрспирт" 20 предприятий не могу производить спирт.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также