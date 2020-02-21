Заводы Укрспирта будут продавать через Prozorro

Первые заводы Укрспирта должны выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что заводы "Укрспирта" будут продавать через электронные аукционы Prozorro.Продажи. Об этом министр написал у себя на фейсбуке.

"Фонд госимущества готовит предприятия к продаже. Продает их через аукционы на ProZorro.Продажи", - написал он.

Милованов также отметил, что приватизация спиртовых заводов началась со вчерашнего дня, ее план утверждал профильный комитет Рады. Первыми продадут заводы, которые имеют все зарегистрированные активы, а также имущество.

"Отрасль должна стать частной, как во всем мире. Наша задача - обеспечить прозрачность. Мы это уже делаем", - заявил Милованов.

Первые заводы Укрспирта должны выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Закон предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

В конце января в Министерстве экономики сообщали, что из 35 заводов концерна "Укрспирт" 20 предприятий не могу производить спирт.